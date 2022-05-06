Ветеринар предупредила об опасности кошачьих царапин и укусов

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Ветеринар и заводчик Анастасия Щукина предупредила, что кошачьи царапины и укусы грозят человеку болезнями, которые могут передавать в том числе домашние кошки.

"Кошки подхватывают бактерию бартонеллу через фекалии блох. Кошки могут заражать друг друга и человека через укус, царапину, слюну. Животное может быть носителем болезни, но при этом у него не будет ее клинических проявлений", – рассказала Щукина "Ленте.ру".

В свою очередь, консультант "Теледоктор24", педиатр Юлиана Шабатура отметила, что иногда заражение может происходить через дыхательные пути. При этом заболевают чаще люди с ослабленным иммунитетом. Признаком заражения являются красноватые папулы на месте раны.

Позднее, обычно через две недели, у человека воспаляются лимфоузлы, повышается температура тела, возникает недомогание и головная боль, снижается аппетит, а также появляется аллергическая сыпь на коже, увеличивается печень и селезенка.

"Лечение воспалившихся царапин и мест укуса проводит врач. При выраженных симптомах он назначает антибиотики", – добавила Щукина.

Ветеринар рекомендовала не отпускать кошку гулять на улице без присмотра, а также регулярно проводить обработку лежанок и ковриков домашних животных от блох.

Ранее специалист ветеринарного участка Красная Пахра Алексей Петухов рассказал, что чистоплотность кошек нередко становится причиной возникновения трихобезоаров (комков шерсти, застревающих в желудке животного).

