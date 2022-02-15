Врач рассказал о пользе кошек для здоровья людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую пользу несут кошки для людей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Они снимают стресс, успокаивают, уменьшают суставные и мышечные боли, снижают давление, уменьшают головную боль и снижают риск аллергии. При этом не являются лекарственным средством, отпускаются без рецепта в любом дворе", – отметил Мясников.

Ранее специалисты из Великобритании обнаружили у некоторых кошек и собак миокардит после заражения коронавирусной инфекцией. Питомцы находились в депрессивном состоянии и были вялыми из-за болезни. Также у них была замечена потеря аппетита.

Кроме того, россиянам рассказали, как распознать коронавирус у питомца. Заражение домашних животных может случиться лишь при тесном контакте с больным человеком. Для подтверждения диагноза у питомца должны взять мазок из носа в ветеринарной клинике.

