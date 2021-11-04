Ветеринар объяснил, как распознать коронавирус у питомца

Фото: Москва 24/Анна Дворецкая
Россиянам сообщили, как понять, что питомец заразился коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
Как объяснил ветеринар медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье", заражение домашних животных может случиться лишь при тесном контакте с больным человеком.
"Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание – не исключено, что они тоже могли заразиться", – предупредил специалист.
Для подтверждения диагноза у питомца должны взять мазок из носа в ветеринарной клинике. Эксперт подчеркнул, что перечисленные симптомы могут свидетельствовать и о других респираторных инфекциях, в частности, о микоплазмозе.
Тяжелые формы заболевания у домашних животных происходят очень редко, продолжил специалист. В случае нормального самочувствия питомца при подтверждении коронавируса лечение не потребуется.
"Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику", – отметил эксперт.
Он также объяснил, что COVID-19 не следует путать с кошачьим коронавирусом. По словам специалиста, это заболевание существует почти у всех кошек и не представляет опасности, но иногда может перетечь в инфекционный перитонит и энтерит.
"Для людей и собак этот вирус не опасен – им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих", – подытожил ветеринар.
Ранее в США выявили сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом. Ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы выразили мнение, что инфекция передалась животным от людей.
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