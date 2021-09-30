В Финляндии от коронавируса начнут прививать норок

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Вакцинировать норок от коронавируса первыми в Евросоюзе начнут финские заводчики. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для прививок будут использовать экспериментальный препарат FurcoVac, подлежащий всем соответствующим требованиям властей, которые предъявляются к подобным лекарствам.

"Команда разработчиков вакцины упорно работала над производством серийных партий препарата, который соответствовал бы нормативным требованиям. Под наблюдением Управления по безопасности пищевых продуктов Финляндии с условной лицензией мы теперь можем безопасно делать прививки для норок в Финляндии", – рассказал директор по исследованиям FIFUR Юсси Пеура.

Ранее россиянам рассказали, нужно ли вакцинировать домашних питомцев от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам директора Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Дениса Колбасова, вакцинация животных пока что проводится только в России. По этой причине не подготовлены международные рекомендации по ее проведению.