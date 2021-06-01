Врачи оценили необходимость вакцинации домашних животных от COVID-19

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Россиянам рассказали, нужно ли вакцинировать домашних питомцев от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РБК.

По словам директора Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Дениса Колбасова, вакцинация животных пока что проводится только в России. По этой причине не подготовлены международные рекомендации по ее проведению.

"После ситуации с норками в Европе был проанализирован риск заражения людей, и было установлено, что на данном этапе вакцинация нецелесообразна", – пояснил Колбасов.

Специалист предположил, что в России вскоре должны появиться регламентированные условия применения вакцины для животных.

В свою очередь, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков назвал вакцинацию питомцев бесполезной. Эксперт объяснил это тем, что на данный момент достоверных данных о передаче вируса от животных к человеку не существует.

"По разным данным, от 80 до 100% кошек являются носителями коронавируса, и это не приводит к вымиранию вида, и чаще всего проходит бессимптомно", – сказал врач.

Как пояснил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Забережный, главной задачей вакцинации животных является безопасность человека. Прививка способна прервать цепочку циркуляции вируса, пояснил он.

"Речь идет о том, чтобы вирус долго не мог размножаться в организме животных, чтобы не приобретать новые опасные формы для человека", – рассказал Забережный.

Специалист объяснил, что коронавирус чаще всего попадает в организм животных от человека. При этом естественное заражение питомцев происходит крайне редко.

Забережный уточнил, что в 2020 году сообщалось всего о 14 случаях заражения коронавирусом домашних животных. В этот же момент было выявлено заражение норок с звероферм.

По мнению эксперта, кошки передают коронавирус другим кошкам воздушно-капельным путем. Собаки также могут заразиться, но почти не распространяют вирус дальше. Симптомов болезни у животных нет.

"Пока нет повода особенно волноваться, что наши питомцы будут играть существенную роль в распространении коронавируса, несмотря на доказанные факты, что вирус способен циркулировать в их организмах", – заключил эксперт.

Вакцинация животных от COVID-19 стартовала в России 26 марта текущего года. Питомцам в ряде регионов страны вводят препарат "Карнивак-Ков", специально разработанный для животных. Процедура доступна в частных и государственных ветеринарных клиниках по сниженной стоимости.