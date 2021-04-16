Гинцбург сообщил об эффективности "Спутника V" для животных

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Российская вакцина "Спутник V" может хорошо защищать от коронавирусной инфекции и животных, однако сначала надо привить людей, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить", – сказал Гинцбург РИА Новости.

По его словам, питомцам нужно делать прививки не только для их защиты, но и для того, чтобы вирус прекратил циркулировать между человеком и животным.

Гинцбург подчеркнул, что специалисты проверяли препарат на животных, все доклинические испытания проходили на них.

"Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает", – заключил специалист.

Ранее Гинцбург заявил, что масштабная вакцинация животных от коронавируса необходима, поскольку угроза развития эпидемии среди них вполне реальна. Специалист отметил, что вакцина для животных не будет нуждаться в особенно жестких требованиях по безопасности.

31 марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле на крупнейшей в России платформе по изготовлению лекарственных средств для животных.