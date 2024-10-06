Более 27 тысяч точек доступа к бесплатному Wi-Fi действуют в столице

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Свыше 27 тысяч точек доступа к бесплатному Wi-Fi действуют в Москве. Так, жители столицы могут подключаться к Сети на центральных улицах, вокзалах, в кинотеатрах и других местах. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на департамент информационных технологий Москвы.

"В этом году городскому Wi-Fi исполнилось 11 лет. <...> Для удобства пользователей с 2020 года городское Wi-Fi-пространство стало бесшовным: подключаться к хот-спотам, расположенным в разных местах столицы, можно без повторной авторизации в течение дня", – отметили в ведомстве.

Более 3,8 тысячи точек насчитываются на улицах в центре города. Самыми востребованными остаются Новослободская улица, район Китай-города и Маросейки, Комсомольский проспект. Также бесплатным Wi-Fi часто пользуются в Парке Горького, Московском зоопарке, на ВДНХ и в парке "Ходынское поле".

Студенты во время учебы тоже активно используют любую возможность выйти в Сеть. Сейчас Wi-Fi доступен в 352 городских библиотеках – около 2,2 тысячи точек доступа.

Только в текущем году в Москве появились около двух тысяч новых точек, 1,5 тысячи из которых— в студенческих общежитиях. При этом в столичных вузах насчитывается более 17 тысяч хот-спотов.

В свою очередь, в парках действуют более 1,1 тысячи таких точек, в музеях – 660, на объектах культуры и спорта – 2 тысячи, а на автовокзалах и автостанциях – 105.

В 2024 году москвичи больше всего использовали городской Wi-Fi в мае. Всего за весну и лето граждане подключились более 1,5 миллиона раз. Объем трафика составил около 12 тысяч гигабайт.

Посмотреть расположение точек доступа можно по ссылке. Москвичи выбирают в предложенном списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. Затем пользователю нужно пройти идентификацию.

Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027–2028 годах, сообщил ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы пассажиры могли использовать эту технологию бесплатно.

Это будет возможно после запуска спутниковой группировки, уточнил, в свою очередь, министр цифрового развития России Максут Шадаев.

