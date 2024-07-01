Количество точек доступа к городскому Wi-Fi удвоилось на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сеть городского Wi-Fi на ВДНХ была увеличена в 2 раза, теперь число точек доступа к Сети достигло около 120. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину.

"Сейчас Wi-Fi появился в зоне отдыха у каскада прудов. Благодаря этому жителям и туристам будет еще удобнее слушать аудиогиды, строить маршруты прогулок, заниматься делами на свежем воздухе", – объяснила заммэра.

За 2023 год сетью на территории выставки воспользовались более полумиллиона раз, напомнила Сергунина. Подключиться к Wi-Fi можно от арки главного входа до площади Промышленности, около макета ракеты-носителя "Восток", у выводного круга Центра национальных конных традиций, рядом с "Домом ремесел", Музеем гаража особого назначения ФСО России и другими павильонами.

Воспользоваться городской сетью можно в 52 парках Москвы, а также в библиотеках, ДК, спортивных заведениях и на центральных улицах столицы, напомнили в департаменте информационных технологий. Общее число точек доступа к интернету составляет 26 тысяч.

Кроме того, скорость беспроводной сети Wi-Fi увеличилась в 52 столичных парках к началу прогулочного сезона. Всего в зеленых зонах столицы доступно свыше 1,1 тысячи точек доступа. При этом за 2023 год ими воспользовались более 1,7 миллиона раз.

