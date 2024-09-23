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Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027–2028 годах, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский со ссылкой на данные Минцифры.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы пассажиры могли использовать эту технологию бесплатно.

"Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят. Востребованная услуга. Еще бы хотелось, чтобы она для пассажиров была бесплатной, как это сейчас во всем мире реализуется", – цитирует его ТАСС.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщал, что предоставление Wi-Fi на борту отечественных самолетов станет повсеместным в 2028 году. Он уточнил, что это будет возможно после запуска спутниковой группировки.

До этого сообщалось, что развертывание орбитальной группировки малых космических аппаратов "Грифон" начнется в этом году с запуска четырех экспериментальных образцов. Основную группировку запустят в период с 2025 по 2026 год, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.