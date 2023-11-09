09 ноября, 16:37Наука
Развертывание спутниковой группировки "Грифон" придется на 2024–2026 годы
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Развертывание орбитальной группировки малых космических аппаратов "Грифон" стартует в 2024 году с запуска четырех экспериментальных образцов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
По его словам, основную группировку запустят в период с 2025 по 2026 год.
Ранее "Роскосмос" приступил к созданию проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей обозревать поверхность всей Земли.
Всего планируется запуск на орбиту 136 аппаратов. Они с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и всего мира. Эта система предусматривает широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.
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