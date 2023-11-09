Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 16:37

Наука

Развертывание спутниковой группировки "Грифон" придется на 2024–2026 годы

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Развертывание орбитальной группировки малых космических аппаратов "Грифон" стартует в 2024 году с запуска четырех экспериментальных образцов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

По его словам, основную группировку запустят в период с 2025 по 2026 год.

Ранее "Роскосмос" приступил к созданию проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей обозревать поверхность всей Земли.

Всего планируется запуск на орбиту 136 аппаратов. Они с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и всего мира. Эта система предусматривает широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.

Космический корабль компании Space X успешно пристыковался к МКС

Читайте также

наука
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика