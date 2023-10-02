"Роскосмос" приступил к созданию системы мониторинга Земли "Грифон"

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"Роскосмос" приступил к созданию проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей обозревать поверхность всей Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова.

По его словам, всего планируется запуск на орбиту 136 аппаратов. Они с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и всего мира.

Борисов подчеркнул, что эта система предусматривает широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.

Ранее сообщалось, что Россия согласовала проведение исследований на Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

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