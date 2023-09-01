"Роскосмос" согласовал исследования на МКС до 2030 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Россия согласовала проведение исследований на Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, сказано на сайте организации.

По его словам, международные партнеры подтвердили, что "Роскосмос" сможет проводить исследования на МКС до 2030 года.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя примерно пять с половиной дней космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли, однако уже 20 августа связь с ним прервалась.

Позже стало известно, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что послужило причиной крушения аппарата.

В СМИ появилась информация, что потеря "Луны-25" может спровоцировать перестановки в "Роскосмосе".

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