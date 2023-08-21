В "Роскосмосе" назвали причину аварии "Луны-25"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, это послужило причиной крушения аппарата. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

"К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", – сказал руководитель "Роскосмоса".

Борисов подчеркнул, что эксперимент проходил в зоне устойчивой радиосвязи, поэтому эксперты были в курсе положения корабля. Однако в 14:57 связь с "Луной-25" была утеряна. Кроме того, восстановить связь не получилось.

Согласно предварительным баллистическим расчетам, за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки "Луна-25" перешла на незамкнутую лунную орбиту и врезалась в поверхность Луны, сказал Борисов.

По словам главы "Роскосмоса", аварийная комиссия по установке "Луна-25" уже приступила к работе. Экспертам необходимо детально разобраться, из-за чего произошла нештатная работа корректирующего двигателя. Скоро комиссия получит результаты, которые будут учтены "Роскосмосом" при планировании следующих миссий.

Борисов выразил надежду, что последующие миссии межпланетных станций на Луну пройдут успешно. Он добавил, что будут учтены все ошибки прошедшей миссии. По словам главы госкорпорации, бесценный опыт посадок на естественный спутник Земли, накопленный в СССР в 1960–1970-е годы, был практически потерян. Он подчеркнул, что была прервана смена поколений.

"Одно из, кстати, достижений, пусть и даже незавершившейся миссии, является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же, учтет все необходимые ошибки, которые допущены при этой миссии", – сказал Борисов.

Руководитель "Роскосмоса" подчеркнул, что России нельзя прерывать лунную программу, так как это самое ошибочное решение. Он считает, что негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет является основной причиной неудач.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составил примерно пять с половиной суток. Затем станция заняла околополярную орбиту высотой 100 километров. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

Накануне "Роскосмос" сообщил, что с автоматической станцией "Луна-25" прервалась связь. Предварительно установлено, что аппарат перешел в нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли. В госкорпорации отметили, что работы по поиску станции и вхождению с ней в связь оказались безуспешны.



Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника