14:53Наука
Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется в конце 2025 года
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на декабрь 2025 года, сообщает "Интерфакс".
Об этом доложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который находится в Самаре. Ему показали цех сборки и испытаний ракеты-носителя "Союз-5", а затем представили информацию о перспективах развития всего центра "Прогресс".
Ожидается, что создание ракеты-носителя завершится 25 ноября 2025 года, а уже 24 декабря ее смогут запустить.
Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) провели испытания нового скафандра, который будет использоваться для выходов на лунную поверхность.
Отмечается, что макет скафандра был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" имени академика Гая Северина при участии ЦПК и головного научного института "Роскосмоса" "ЦНИИмаш".
До этого стало известно, что космическая компания SR Space и IT-холдинг Т1 планируют впервые в России запустить в космос частную ракету в этом году.
Российские космонавты вышли в открытый космос
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