Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется в конце 2025 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на декабрь 2025 года, сообщает "Интерфакс".

Об этом доложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который находится в Самаре. Ему показали цех сборки и испытаний ракеты-носителя "Союз-5", а затем представили информацию о перспективах развития всего центра "Прогресс".

Ожидается, что создание ракеты-носителя завершится 25 ноября 2025 года, а уже 24 декабря ее смогут запустить.

Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) провели испытания нового скафандра, который будет использоваться для выходов на лунную поверхность.

Отмечается, что макет скафандра был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" имени академика Гая Северина при участии ЦПК и головного научного института "Роскосмоса" "ЦНИИмаш".

До этого стало известно, что космическая компания SR Space и IT-холдинг Т1 планируют впервые в России запустить в космос частную ракету в этом году.

Российские космонавты вышли в открытый космос