Компания SR Space впервые в РФ запустит в космос частную ракету

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Космическая компания SR Space и ИТ-холдинг Т1 в этом году планируют впервые в России запустить в космос частную ракету. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что запуск суборбитальной ракеты на высоту более 100 километров (за верхнюю границу атмосферы – линию Кармана) запланирован на конец 2023 года. На такую высоту выведут передатчик сигнала.

По достижении конечной точки аппарат отправит сигнал на Землю, который примут беспилотники SR Space. Как отмечают разработчики, это нужно для отработки взаимодействия с беспилотными летательными системами, тестирования полета роем в автоматическом режиме и технологии управления ими дистанционно.

В SR Space решили отказаться от промежуточных пусков, эксперты сфокусировались на уже готовом изделии. Компании пришлось трансформировать бизнес и ускориться. Коммерческие пуски состоятся на год раньше из-за растущего спроса на вывод космических аппаратов в космос, объяснил гендиректор SR Space Олег Мансуров.

По словам Мансурова, запуск пройдет с применениями технологий, которые разработали в Т1. Подобное сотрудничество позволит перейти на российское программное обеспечение, что сделает разработку новых продуктов дешевле.

"Полученные в ходе полета данные в перспективе откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и/или группировки из них. Это может стать новым стандартом в секторе коммерческой транспортировки грузов в космос", – подчеркнул генеральный директор Т1 Игорь Калганов.

Ранее сообщалось, что впервые проводить отбор космонавтов для полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) планируется в 2023–2024 году. Уточняется, что в полетах на новую станцию также поучаствуют действующие космонавты "Роскосмоса". В данный момент идет эскизное проектирование РОС, которое, предположительно, завершится летом этого года.

До этого отмечалось, что запуск автоматической станции "Луна-25", которая станет первой в современной истории России отечественной миссией на Луну, назначен на 11 августа. Ракета-носитель с аппаратом стартует с космодрома Восточный.

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