Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 годах

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Впервые проводить отбор космонавтов для полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) планируется в 2023–2024 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК).

Уточняется, что в полетах на новую станцию также поучаствуют действующие космонавты "Роскосмоса". В данный момент идет эскизное проектирование РОС, которое, предположительно, завершится летом этого года.

В феврале этого года главный конструктор РОС Владимир Кожевников рассказал, что первый модуль станции запустят на орбиту в 2027 году, еще четыре – будут запущены в 2028–2030 годах.

Ранее сообщалось, что запуск автоматической станции "Луна-25", которая станет первой в современной истории России отечественной миссией на Луну, назначен на 11 августа. Ракета-носитель с аппаратом стартует с космодрома Восточный.

До этого межведомственная комиссия "Роскосмоса" определила состав экипажей, которые будут готовиться к полету на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года и весной 2024-го.

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