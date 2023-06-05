Работа спутника "Экспресс-АМ5" ограничена из-за отказа контура системы терморегулирования

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Некоторая часть полезной нагрузки спутника "Экспресс-АМ5" оказалась недоступна на фоне отказа контура системы терморегулирования, который зафиксировали в субботу, 3 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале ФГУП "Космическая связь".

В компании заявили, что спутник необходим в том числе для передачи информации для телерадиовещания, мультимедиа, телефонии и подвижной связи.

"3 июня 2023 в 04:30 по московскому времени произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования космического аппарата "Экспресс-АМ5" (далее – КА), что привело к превышению пороговых тепловых режимов работы КА", – говорится в сообщении.

В "Космической связи" добавили, что вместе с создателем аппарата АО "ИСС имени М. Ф. Решетнева" были предприняты действия, чтобы не допустить перегрева спутника и сохранить его работоспособность. Специалисты отключили часть транспондеров. После этого спутник продолжил деятельность, однако доступность его полезной нагрузки частично сократилась.

Ранее стало известно, что РФ впервые в истории российской космонавтики смогла полностью развернуть группировку гидрометеорологических аппаратов "Электро-Л". В госкорпорации "Роскосмос" заявили, что космический аппарат начали использовать по целевому назначению.

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