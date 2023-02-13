Первый модуль Российской орбитальной станции запустят на орбиту в 2027 году – конструктор

Фото: Роскосмос/ТАСС

Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) запустят на орбиту в 2027 году, еще четыре – будут запущены в 2028–2030 годах. Об этом заявил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос"), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"На данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей – на период 2028–2030 годов", – приводит его слова ТАСС.

Кожевников также сообщил, что на РОС будут использованы противометеороидные экраны, которые заключат станцию в "многослойную броню". Он добавил, что РОС сможет совершать маневры уклонения от космического мусора, как и МКС. Они смогут выполняться как за счет двигателей самой станции, так и за счет пристыкованных кораблей.

По словам Кожевникова, на станции будет предусмотрено экранирование зон, в которых будут располагаться космонавты. Система дозиметрического контроля будет отслеживать радиационную обстановку на станции.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Российская орбитальная станция сможет быть вечной. По его словам, это станет возможным за счет использования сменных модулей, а обслуживать станцию будет новое поколение космических кораблей.



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