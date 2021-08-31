Российскую орбитальную станцию предложили строить по принципу Илона Маска

Фото: Роскосмос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предложила перенять у американского предпринимателя Илона Маска принципы создания космической техники, чтобы сократить сроки разработки новой российской орбитальной станции. Об этом рассказал генеральный конструктор корпорации, руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Я слежу за деятельностью Илона Маска, есть у него определенные вещи, которые и нам было бы очень неплохо внедрить. Речь о том, что он убедил NASA позволить ему работать так, как он определил сам, с тем объемом испытаний, которые сам себе прописал. Но и риски взял на себя. За все неудачи платит из своего кармана", – рассказал Соловьев РИА Новости.
По его словам, необходимо провести переоценку всей системы создания ракетно-космической техники.
Соловьев добавил, что положения о создании ракетно-космической техники и ГОСТы, которые действуют в России, уже устарели.
Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что в ближайшие 2–3 года российскую космическую отрасль ждут "инженерные чудеса". По его словам, с 2023 года компания начнет переход к новой космической технике: будет запущена ракета "Союз-5", начнет летать водородная "Ангара".
До этого вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что с 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и создаст собственную орбитальную станцию.
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