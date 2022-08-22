Борисов заявил, что российская орбитальная станция сможет быть вечной

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российская орбитальная станция из-за сменных модулей сможет стать вечной, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Юрий Борисов рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей. Кроме того, глава госкорпорации убежден, что, несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны", – приводятся в сообщении слова главы "Роскосмоса".

Борисов указал и на необходимость сделать РОС открытой для международных исследований.

Кроме того, в концепцию развития пилотируемой космонавтики заложат работы по созданию отечественной станции и транспортной космической инфраструктуры.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что презентует новую Российскую орбитальную станцию на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

В госкорпорации уточнили, что развертывание станции состоит из двух этапов, на первом из которых – в составе четырех модулей, на втором – еще трех. Она будет отличаться большой энергетикой для целевых задач, унификацией модулей, возможностью взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различными режимами функционирования.

