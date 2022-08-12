"Роскосмос" презентует новую Российскую орбитальную станцию на форуме "Армия-2022"

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Новая российская орбитальная станция будет презентована госкорпорацией "Роскосмос" на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщается на сайте корпорации.

"Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что развертывание станции состоит из двух этапов, на первом из которых – в составе четырех модулей, на втором – еще трех. Она будет отличаться большой энергетикой для целевых задач, унификацией модулей, возможностью взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различными режимами функционирования.

Кроме того, посетителям форума представят робототехнический комплекс "Маркер" и сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей.

Также будут продемонстрированы макеты ракет-носителей "Ангара-1.2", "Рокот-М", "Союз-2", "Союз-2.1в", "Союз-5", "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", макеты разгонных блоков "Бриз-М", "Фрегат-СБ" и КВТК, макеты космических аппаратов "Электро-Л", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Аист-2Д", "Аист-2Т", "ГЛОНАСС-К", "Скиф-Д" и "Марафон", макеты Международной космической станции, пилотируемого корабля "Союз МС" и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, макет стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный и макеты стационарных плазменных и термокаталитических двигателей.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация пока не давала партнерам по МКС официального предупреждения о планах выхода из проекта, этот процесс будет запущен после 2024 года.

По его словам, выход из проекта МКС уже утвержден. Он напомнил, что об этом было доложено Владимиру Путину. При этом Борисов подчеркнул, что вопросы международной политики не должны затрагивать совместные проекты на орбите.

