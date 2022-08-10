Российские космонавты подготовили скафандры "Орлан-МКС" к выходу в открытый космос

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Члены российского экипажа МКС Олег Артемьев и Денис Матвеев выполнили подгонку скафандров "Орлан-МКС" по росту в рамках подготовки к выходу в открытый космос. Об этом сообщает "Роскосмос".

"Олег Артемьев и Денис Матвеев подгоняли скафандры "Орлан-МКC" по росту. Проверяли их герметичность и бортовую систему стыковки в модуле "Поиск", системы связи и медицинские параметры", – сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

Отмечается, что также космонавты подготовили индивидуальное и вспомогательное снаряжение, закрыли переходные люки между модулем "Поиск" и кораблем "Прогресс МС-19" и проверили их герметичность.

Ранее Олег Артемьев сообщил, что выход в космос запланирован на 17 августа.

В ходе внекорабельной деятельности космонавтам будет необходимо смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI и демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA. Общее время за бортом составит 6 часов 45 минут.