Россия вывела на орбиту 16 малых спутников – "Роскосмос"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Космический аппарат "Хайям" в интересах Ирана и 16 малых спутников, запущенных на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, успешно выведены на орбиту. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Участники научно-образовательного проекта Space-π приняли участие в наблюдении за запуском с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", который вывел на орбиту 16 наноспутников формата 3U CubeSat", – указано в сообщении.

Отмечается, что иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" также достиг целевой орбиты.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", иранским спутником "Хайям" и 16 малыми аппаратами стартовала с Байконура утром 9 августа. Отделение головного блока в составе разгонного и спутников от третьей ступени ракеты произошло через 9 минут после старта.