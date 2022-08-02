Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту спутник для Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

"Союз-2.1в" успешно вывел на орбиту аппарат "Космос-2558", рассказали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Ракета стартовала 1 августа в 23:25 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск прошел в штатном режиме. Космический аппарат был выведен на орбиту в установленное время.

В ведомстве отметили, что наземные ВКС уже приняли управление "Космосом-2558", с ним установлена телеметрическая связь.

25 июня боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил РФ осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". На борту находился космический аппарат нового поколения, который направили в космос в интересах министерства обороны РФ.