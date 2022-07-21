Россиянин впервые за 13 лет вышел в открытый космос с иностранцем, об этом сообщили в "Роскосмосе". Космонавт Олег Артемьев работает в паре с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти. Для нее это первый выход, для Артемьева – шестой.

За бортом МКС они пробудут 6,5 часа. За это время проведут работы для интеграции европейского манипулятора ERA в состав станции. Также им предстоит вручную запустить 10 малых космических аппаратов.

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