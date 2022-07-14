Ночью в небе над Москвой взошла суперлуна

Суперлуние можно было наблюдать ночью 14 июля

Минувшей ночью москвичи могли наблюдать суперлуние. Оно наступает при полной Луне, когда та максимально близко приближается к Земле.

Накануне в 12:09 по московскому времени естественный спутник приблизился к нашей планете на минимальное в текущем году расстояние – на 357 263 километра, полнолуние между тем наступило в 21:38. По словам астрономов, это суперлуние стало самым ярким в 2022 году.

Москвичи могли наблюдать Луну в разном цвете. Одни запечатлели ее белой, другие – желтой, а жители Санкт-Петербурга увидели ее красной. Ученые объясняют это местными атмосферными условиями, в том числе загрязненностью воздуха и наличием тумана. Так, если Луна низко над горизонтом, то она будет красной.

В конце июня россияне могли наблюдать уникальное астрономическое явление – парад пяти планет. В ночь с 23 на 24 июня на горизонте в один ряд выстроились Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

