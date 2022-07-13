Ученый рассказал о причинах красного оттенка луны в суперлуние

Фото: ТАСС/АР
Специалист Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников рассказал жителям страны о суперлунии и его особенности – красном оттенке Луны. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам ученого, в период суперлуния на Луне невозможно рассмотреть необычные явления. Сделать это не смогут даже специалисты, поскольку объект движется по эллиптической орбите и может находиться к Земле ближе, чем обычно.
"Цвет его зависит только от локальных атмосферных условий (загрязненность атмосферы, наличие тумана) и ни от чего больше. Например, когда Луна низко над горизонтом, она имеет красноватый оттенок, потому что у таких лучше большая длина волны, они успешно огибают пылевые частицы в атмосфере и достигают наших глаз", – прокомментировал эксперт.
Он заключил, что более ярким красный цвет может стать при наблюдении с большого расстояния.
Стать свидетелями необычного явления жители России смогут в ночь с 12 на 13 июля. Наблюдать за суперлунием можно из любой точки Земли.
Ранее астропсихолог дала несколько советов о нежелательных действиях в суперлуние. Жителям следует отложить выяснение отношений и встречи в полнолуние. В этот период можно заняться физической активностью или в полной мере отдаться работе или творчеству.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: