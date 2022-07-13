Ученый рассказал о причинах красного оттенка луны в суперлуние

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Специалист Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников рассказал жителям страны о суперлунии и его особенности – красном оттенке Луны. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам ученого, в период суперлуния на Луне невозможно рассмотреть необычные явления. Сделать это не смогут даже специалисты, поскольку объект движется по эллиптической орбите и может находиться к Земле ближе, чем обычно.

"Цвет его зависит только от локальных атмосферных условий (загрязненность атмосферы, наличие тумана) и ни от чего больше. Например, когда Луна низко над горизонтом, она имеет красноватый оттенок, потому что у таких лучше большая длина волны, они успешно огибают пылевые частицы в атмосфере и достигают наших глаз", – прокомментировал эксперт.

Он заключил, что более ярким красный цвет может стать при наблюдении с большого расстояния.

Стать свидетелями необычного явления жители России смогут в ночь с 12 на 13 июля. Наблюдать за суперлунием можно из любой точки Земли.

Ранее астропсихолог дала несколько советов о нежелательных действиях в суперлуние. Жителям следует отложить выяснение отношений и встречи в полнолуние. В этот период можно заняться физической активностью или в полной мере отдаться работе или творчеству.