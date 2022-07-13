Астропсихолог рассказала, что нельзя делать в суперлуние

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Астропсихолог Инга Лозанчич в разговоре с Москвой 24 посоветовала не выяснять отношения и не назначать важных встреч в полнолуние. Лучше поменьше общаться с людьми, заняться физической активностью или в полной мере отдаться работе или творчеству.
Ранее в Московском планетарии рассказали, что 13 июля в ночном небе можно будет наблюдать суперлуние: Луна будет на максимально близком расстоянии от Земли. Полная Луна появится над горизонтом после 21:00 и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом.
Лозанчич отмечает, что в классической астрологии нет понятия "суперлуние", а есть только "полнолуние". Хотя оно и будет наблюдаться 13 июля (в этот день его эффект максимален), само влияние люди могли заметить за два до, а также в течение двух дней после.
Поскольку Луна олицетворяет эмоции, в период полнолуния эмоциональность человека возрастает: он становится более раним, возбудим и восприимчив ко всему вокруг, говорит специалист.
Поэтому лучше в этот период не выяснять отношения, даже если вы на 100% уверены, что правы. Также не рекомендуется назначать важные встречи: лучше отложить разговор на несколько дней.
"В периоды полнолуния вас могут услышать искаженно, не так, как вы хотите. И доказывая свою точку зрения, вы также рискуете только отдалиться от своей цели. Это касается и профессиональной деятельности, и личной жизни", – говорит эксперт.
Лучше в этот период заняться физической активностью (спорт в любом виде, уборка или работа в саду), а также уделить больше внимания работе и творчеству.
"Можно себя не щадить. Будет столько энергии, что хватит на все. Лучше вложить ее в решение реальных задач, а не спустить на разборки и негативные эмоции. При правильном подходе период полнолуния станет хорошей разгрузкой, плюс вы успеете сделать много дел. Аспект полнолуния – не плохой и не хороший. Все зависит от того, как вы распорядитесь своим временем и энергией, понимая варианты развития событий", – подчеркивает астропсихолог.
"Главное – быть спокойным. Только в таком состоянии наш мозг может принимать какие-то разумные решения", – подчеркивает специалист.
Ранее представителям водных и огненных знаков зодиака пообещали, что 2022 год принесет им удачу. В частности, подарит возможность изменить в лучшую сторону свою жизнь. Однако для этого от представителей этих знаков требуется идти переменам навстречу.
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