Астролог рассказала, для кого 2022 год будет удачным

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, что наступающий 2022 год будет особенно удачным для представителей водных и огненных знаков зодиака.

По словам эксперта, в 2022 году у этих людей будет шанс изменить свою жизнь к лучшему. Главное, по словам астропсихолога, не замешкаться и идти навстречу переменам.



Инга Лозанчич астропсихолог Юпитер – планета расширения, прогресса. 29 декабря 2021 года она зайдет в знак Рыб до 10 мая 2022-го. Каждый представитель знака Рыб может получить шанс для расширения горизонтов, мировоззрения, партнерских отношений.

По словам Лозанчич, перемены при этом могут быть самые разные: профессиональный рост, географическое перемещение или другие вещи, которые дают человеку больше уверенности, больше самодостаточности, больше удовлетворения.

Ракам и Скорпионам тоже будет особенно везти, так что в целом наступающий год будет неплохим для всех водных знаков, говорит астропсихолог.

Среди огненных знаков эксперт особенно выделяет Овнов. "С 10 мая до конца октября 2022 года Юпитер пойдет по знаку Овен. Стало быть, те Овны, которые родились в марте, тоже испытают его благотворное влияние", – объясняет она.

По словам специалиста, весна 2022 года будет наиболее благоприятна для Овнов, которые родились 26, 27 и 28 марта. Осенью же удачливыми окажутся рожденные 21 и 22 марта.



Инга Лозанчич астропсихолог Осенью 2022 года для Овнов, рожденных в самом начале знака, и для Рыб в самом конце знака будет очень важный период. И лучше его не пропустить. Но я думаю, что не заметить это будет невозможно.

"То, что я сказала про Овнов, будет в менее выраженном виде, но справедливо для Львов и Стрельцов. Поскольку Юпитер благожелателен и к этим знакам тоже", – говорит Лозанчич.



Как утверждает астропсихолог, первые несколько месяцев 2022 года будут удачны и для Козерогов. "С 19 декабря до 29 января 2022 года Венера будет идти в ретроградном направлении. Все это время и до 6 марта она будет в знаке Козерог", – объясняет эксперт.

Из-за того что в этот период Венера будет в соединении с Плутоном, многие Козероги могут подойти к ситуации анализа своих этических представлений о жизни и своих партнерских отношениях и у них будет реальный шанс для углубления отношений, если они уже есть, поясняет Лозанчич.





Инга Лозанчич астропсихолог Период с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года не очень хорош для новых знакомств, а вот для возврата к прежним отношениям, даже из далекого прошлого – да. При желании они могут перейти на новый уровень.

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