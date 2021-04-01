Специалисты рассказали, сколько работодателей обращают внимание на гороскоп соискателей

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Сервис "Работа.ру" провел исследование и узнал, насколько важным критерием для работодателей являются знаки зодиака соискастелей. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что только 7% компаний обращают внимание на этот критерий. Кроме того, 8% рассказали, что учитывают информацию гороскопов при обсуждении кандидатов на определенные позиции. Остальные 85% респондентов признались, что вообще не обращают внимания на знаки зодиака будущих сотрудников.

Из тех, кому важен гороскоп при приеме на работу, 52% отметили, что учитывают знаки зодиака кандидатов на руководящие должности. Помимо этого, 16% изучают гороскопы соискателей на должности в сфере продаж, а 13% внимательно анализируют гороскопы офис-менеджеров.

Также 6% опрошенных считают, что знаки зодиака должны учитываться при найме персонала в сферу обслуживания, а 5% – сотрудников отдела маркетинга.

Ранее генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, представители каких поколений чаще всего занимают высокие должности в компаний.

Отмечается, что работодатели в РФ предпочитают отдавать ключевые позиции представителям таких поколений, как Y и X. Более молодые граждане, не достигшие 25 лет, имеют меньше шансов получить высокую должность из-за неспособности принимать решения самостоятельно, уточнила специалист.