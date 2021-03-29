Рекрутер назвала самых востребованных работников в России

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Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, представители каких поколений чаще всего занимают высокие должности в компаний. Этим она поделилась в интервью радио Sputnik.

Отмечается, что работодатели в РФ предпочитают отдавать ключевые позиции представителям таких поколений, как Y и X – возрастным группа от 30 и от 40 лет. Более молодые граждане, не достигшие 25 лет, имеют меньше шансов получить высокую должность из-за неспособности принимать решения самостоятельно, уточнила специалист.



"Молодые люди не готовы брать на себя ответственность, не готовы работать по много часов, а готовы работать по правилам и процедурам", – уточнила она.

По ее словам, другим необходимым качеством опытных сотрудников является их способность адаптироваться к изменениям. В роли руководителей они находят правильное применение навыкам молодых работников, уверена эксперт.

"Поколение Z обладает новыми навыками, новым взглядом, а некоторые даже обладают международным образованием. Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать", – отметила Долякова.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что самыми востребованными профессиями в сфере культуры и искусства в России являются музыкальные работники, артисты, актеры театра и кино, а также художники.

На музыкальных работников, среди которых педагоги, преподаватели музыки и танцев, пришлось 10 процентов голосов россиян, на артистов – 7 процентов, на актеров театра и кино – 6 процентов, на художников – 5 процентов.