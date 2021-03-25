Россияне назвали самые востребованные профессии в сфере культуры

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Опрос ВЦИОМ показал, что самыми востребованными профессиями в сфере культуры и искусства в России являются музыкальные работники, артисты, актеры театра и кино, а также художники. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

На музыкальных работников, среди которых педагоги, преподаватели музыки и танцев, пришлось 10 процентов голосов россиян, на артистов – 7 процентов, на актеров театра и кино – 6 процентов, на художников – 5 процентов.

45 процентов опрошенных желают, чтобы профессия их детей или внуков была связана со сферой культуры. Еще 45 процентов заявили об обратном. Также 35 процентов респондентов сочли свою культурную жизнь достаточно насыщенной за последние несколько лет. Придерживается противоположного мнения 61 процент опрошенных.

Россияне считают, что мирового признания заслуживают Никита Михалков (18 процентов), Федор Бондарчук (7 процентов), Андрей Кончаловский (4 процента), Денис Мацуев (8 процентов), Валерий Гергиев (8 процентов), Петр Чайковский (8 процентов), Дмитрий Хворостовский (6 процентов), Александр Пушкин (3 процента), Лев Толстой (2 процента), Борис Акунин (2 процента).

Советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова поделилась, что россияне гордятся как классиками искусства, так и современниками. Многие из них, представляя Россию за рубежом, вносят важный вклад в формирование позитивного образа России.

"Но работа в творческой индустрии – это еще и труд огромного количества людей, остающихся за кадром, участвующих в обучении, создании и произведении продуктов, организации выставок, спектаклей. Среди молодежи наиболее высок интерес к творческим профессиям (более половины молодых людей в возрасте до 35 лет хотели бы, чтобы будущее их детей было связано с работой в сфере культуры), что неизбежно найдет свое воплощение в моделях воспитания подрастающего поколения", – добавила Михайлова.

Уточняется, что в опросе, который прошел 20 марта, приняли участие 1 600 респондентов.

Ранее сообщалось, что настоящей женщиной в глазах россиян является Алла Пугачева – за нее проголосовало 6 процентов опрошенных. На это звание также могут претендовать София Ротару и Валентина Матвиенко – за обеих женщин проголосовало по 3 процента.

