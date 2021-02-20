Россияне рассказали, кого считают настоящими мужчинами

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/Петр Сивков
Россияне считают настоящими мужчинами президента Владимира Путина и народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Исследователи опросили 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. В результате 9% жителей страны признались, что считают настоящими мужчинами Путина и Ланового. В тройку также вошел актер Константин Хабенский, которого вспомнили 6% опрошенных. При этом 45% опрошенных затруднились с ответом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин все еще в звании полковника. По его словам, для главы государства получение высшего звания не является приоритетом, потому что он считает важным сосредоточить свое внимание на вопросах, связанных с ежедневным управлением государством.
Песков также поделился планами Владимира Путина на День защитника Отечества. Он рассказал, что у президента пройдет ряд непубличных, но рабочих встреч. В этот день глава государства также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.
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