Россияне рассказали, кого считают настоящими мужчинами

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/Петр Сивков

Россияне считают настоящими мужчинами президента Владимира Путина и народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Исследователи опросили 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. В результате 9% жителей страны признались, что считают настоящими мужчинами Путина и Ланового. В тройку также вошел актер Константин Хабенский, которого вспомнили 6% опрошенных. При этом 45% опрошенных затруднились с ответом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин все еще в звании полковника. По его словам, для главы государства получение высшего звания не является приоритетом, потому что он считает важным сосредоточить свое внимание на вопросах, связанных с ежедневным управлением государством.

Песков также поделился планами Владимира Путина на День защитника Отечества. Он рассказал, что у президента пройдет ряд непубличных, но рабочих встреч. В этот день глава государства также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

