Песков объяснил, почему у Путина нет звания генерала

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин все еще в звании полковника. По его словам, для главы государства получение высшего звания не является приоритетом.
"Владимир Путин уже многократно заслужил быть генералом, но для него это сейчас не самое важное. Он работает президентом, у которого много дел", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля пояснил, что глава государства не является кадровым офицером, благодаря чему может сосредоточить внимание на вопросах, связанных с ежедневным управлением государством. При этом сам пресс-секретарь рассказал, что он имеет звание старшего лейтенанта.
Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских и специальных званий в связи с приближающимся празднованием Дня защитника Отечества.
Также глава государства посмертно наградил орденами Мужества троих пожарных, которые погибли при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.
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