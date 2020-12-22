Путин присвоил главе МЧС РФ Зиничеву звание генерала армии

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Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС РФ Евгению Зиничеву звание генерала армии. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу", – сообщается в указе президента.

Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года в звании генерал-лейтенанта. В декабре 2018 года его повысили в звании до генерал-полковника.

Ранее Путин подписал указ о награждении руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой орденом Пирогова. Награда была присвоена за большой вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом.