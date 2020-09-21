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Москва 24

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Общество

21 сентября, 23:36

Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин наградил 20 медицинских работников за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом говорится в указе на портале правовой информации.

Медики были награждены почетными званиями, а также орденами Александра Невского, Пирогова, "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалями Луки Крымского.

Награды присвоены за "большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга".

В частности, награды получила группа сотрудников Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова, а также главврач Якутской офтальмологической больницы Иван Луцкан.

19 июня президент РФ подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Их вручают российским и иностранным медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями.

Сергей Собянин ранее наградил работников медицинских организаций столицы, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Собянин наградил столичных медработников за борьбу с коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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