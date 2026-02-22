График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 04:58

Общество

В России с 1 марта меняется порядок психиатрического освидетельствования работников

Фото: depositphotos/zurijeta

С 1 марта в России вступает в силу обновленный порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для сотрудников ряда профессий. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Согласно новому приказу Минздрава, теперь освидетельствование будет проводиться коллегиально – комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Кроме того, документ четко регламентирует алгоритм действий для работодателей: если в ходе обязательного периодического медосмотра у работника обнаружатся признаки психического расстройства, компания будет обязана незамедлительно направить его на дополнительное обследование.

Важным новшеством стало исключение из перечня видов деятельности, подлежащих психиатрическому контролю, работ, связанных с государственной тайной.

Как пояснил парламентарий, эта мера позволит снять избыточную бюрократическую нагрузку со специалистов научной и проектной сфер, но при этом не ослабит контроль за безопасностью на стратегически важных объектах.

По словам Нилова, главная цель нововведений – упорядочить процедуру, повысить объективность заключений за счет работы врачебной комиссии и наладить четкое взаимодействие между системами стандартной и психиатрической медпомощи на предприятиях.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате в первом чтении принять законопроект, повысив штрафы для мигрантов, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования.

Согласно инициативе, за отказ или уклонение от прохождения медобследования для иностранных граждан будет установлена повышенная ответственность.

медицинаобщество

