06 февраля, 12:27

Политика

В РФ одобрили проект о наказании за подделку справок об отсутствии опасных болезней

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку и использование фиктивных медицинских документов, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний, включая ВИЧ.

Инициатива внесена группой из 427 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и поддержана лидерами думских фракций и вице-спикером Ириной Яровой.

Законопроект предполагает различные меры наказания в зависимости от тяжести преступления. Например, за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний грозит ограничение свободы до 3 лет с возможным штрафом до 1 миллиона рублей, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы до 4 лет.

Для преступлений с поддельными справками об отсутствии ВИЧ наказание строже – от 2 до 5 лет лишения свободы или принудительных работ, со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Особо тяжкие случаи, в том числе массовое заражение или использование служебного положения, предполагают лишение свободы до 8 лет и штраф до 3 миллионов рублей, а также запрет занимать должности и вести определенную деятельность до 5 лет.

Кроме того, законопроект предлагает повысить административные штрафы за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования более чем в 12 раз. Если сейчас штраф составляет 2–4 тысячи рублей, новые нормы предполагают санкции от 25 до 50 тысяч рублей, с возможностью выдворения иностранца из страны.

За неуплату штрафа в срок предлагается двойной размер санкции и обязательное выдворение. Нарушение порядка проведения медосвидетельствования для физических лиц повлечет штраф 25–100 тысяч рублей, для должностных лиц – 100–200 тысяч, для юридических лиц – 300 тысяч – 1 миллион рублей. При этом, за нарушение порядка по нескольким иностранцам ответственность будет наступать за каждый отдельный случай.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят создать систему управления рисками в сфере миграции, основанную на базе искусственного интеллекта. Разработку информационной системы планируется завершить до 10 декабря 2026 года. Ответственным за проект назначено МВД РФ, которое предоставит доклад в кабмин.

