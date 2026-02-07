Постпред РФ при ООН назвал участие КНР в переговорах по ЯО ее суверенным делом

Фото: depositphotos/jackmalipan

Участие КНР в переговорах по контролю над ядерным оружием (ЯО) – суверенное дело Пекина. Об этом в беседе с РИА Новости сказал постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Гатилов подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настойчиво хотел привлечь Китай к переговорам по контролю над стратегическими вооружениями еще во время своего первого президентского срока. И уже тогда Москва заявляла Вашингтону, что Пекин должен сам принять решение об участии в переговорах.

"Наша позиция не изменилась", – сказал постпред.

Также он напомнил, что Великобритания и Франция также отказываются от участия в переговорах.

Между Россией и США с 5 февраля 2026 года больше не действует Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона, обладающих подавляющей частью мирового ядерного арсенала, не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

В это же время Вашингтон уверен, что контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не односторонним вопросом. Уточнялось, что другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности.

