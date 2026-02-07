Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 18:28

Политика

Постпред РФ при ООН назвал участие КНР в переговорах по ЯО ее суверенным делом

Фото: depositphotos/jackmalipan

Участие КНР в переговорах по контролю над ядерным оружием (ЯО) – суверенное дело Пекина. Об этом в беседе с РИА Новости сказал постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Гатилов подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настойчиво хотел привлечь Китай к переговорам по контролю над стратегическими вооружениями еще во время своего первого президентского срока. И уже тогда Москва заявляла Вашингтону, что Пекин должен сам принять решение об участии в переговорах.

"Наша позиция не изменилась", – сказал постпред.

Также он напомнил, что Великобритания и Франция также отказываются от участия в переговорах.

Между Россией и США с 5 февраля 2026 года больше не действует Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона, обладающих подавляющей частью мирового ядерного арсенала, не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

В это же время Вашингтон уверен, что контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не односторонним вопросом. Уточнялось, что другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности.

Читайте также


политика

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика