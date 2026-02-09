09 февраля, 16:03Происшествия
Дело возбуждено после госпитализации 12 постояльцев пансионата в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после госпитализации 12 постояльцев из частного пансионата в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
Правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. Также опрашиваются руководство и сотрудники учреждения.
О госпитализации граждан стало известно 8 февраля. Их доставили в больницы с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония". Роспотребнадзор вместе с Депздравом Москвы приступили к эпидрасследованию.
До этого похожая ситуация произошла в пансионате в селе Красная Пахра, откуда госпитализировали 10 человек. По информации Роспотребнадзора, там выявили случай заболевания кишечной инфекцией. В настоящее время учреждение закрыто на карантин.
