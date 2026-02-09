Дело возбуждено после госпитализации 12 постояльцев пансионата в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после госпитализации 12 постояльцев из частного пансионата в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. Также опрашиваются руководство и сотрудники учреждения.

О госпитализации граждан стало известно 8 февраля. Их доставили в больницы с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония". Роспотребнадзор вместе с Депздравом Москвы приступили к эпидрасследованию.

До этого похожая ситуация произошла в пансионате в селе Красная Пахра, откуда госпитализировали 10 человек. По информации Роспотребнадзора, там выявили случай заболевания кишечной инфекцией. В настоящее время учреждение закрыто на карантин.