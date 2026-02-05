10 постояльцев частного пансионата в ТиНАО госпитализированы с признаками инфекции

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Из частного пансионата, расположенного в селе Красная Пахра в ТиНАО, доставили в больницы 10 пожилых постояльцев с признаками инфекции. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно установлено, что на земельном участке, который занимает учреждение, расположены корпуса для проживания и здание пищеблока. На момент прибытия работников прокуратуры ТиНАО в пансионате находились свыше 150 жильцов, а также персонал.

"В настоящее время прокурорами проводятся надзорные мероприятия. Ход и результаты эпидемиологического расследования на контроле в прокуратуре", – указали в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг.

Ранее Роспотребнадзор организовал эпидрасследование из-за случаев пневмонии у постояльцев дома-интерната в Кемеровской области. Пострадавших госпитализировали.

Сначала были выявлены 46 человек без клинических проявлений с положительными результатам на ОРВИ, однако затем их количество увеличилось. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Позже стало известно, что в интернате Прокопьевска умерли 9 пациентов. Уголовное дело переквалифицировали на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц.

Следствие считает, что к распространению вирусной инфекции привело ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны персонала интерната.