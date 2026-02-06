Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду 36 тыс долларов

Фото: depositphotos/baramee2017

Таможенники аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду 36 тысяч долларов, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, служебная собака определила для проверки багаж гражданина Австралии, вылетавшего в Гуанчжоу, во время таможенного контроля в "зеленом коридоре". При устном опросе 43-летний пассажир признался инспектору, что имеет при себе около 40 тысяч долларов.

"В ходе последовавшего досмотра в его чемодане были обнаружены купюры разных государств: 15 тысяч евро, 21,9 тысячи долларов США и 10 тысячи австралийских долларов", – рассказали в ФТС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере". Австралийцу грозит штраф в размере от 3-кратной до 10-кратной суммы незаконно перемещаемых денег или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Ранее таможенники аэропорта Домодедово нашли у иностранца препараты с психотропным веществом для продажи на маркетплейсе. Мужчина прибыл в Россию из Стамбула. Во время досмотра у него нашли 9 упаковок, общее число таблеток в блистерах составило 450 штук.