Дело о халатности возбуждено после нападения на студентов в общежитии в Уфе

Фото: телеграм-канал "Следком Башкирии"

Уголовное дело по статье о халатности заведено после нападения на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Башкирии.

По данным следствия, должностные лица образовательной организации и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, располагая сведениями о наличии у одного из учащихся признаков отклоняющегося поведения, не приняли достаточных мер по проведению с ним профилактической и социально-педагогической работы.

Об инциденте стало известно 7 февраля. По предварительной версии, 15-летний подросток напал на четырех индийских студентов. При задержании подросток оказал сопротивление и ранил двух полицейских. Кроме того, он сам причинил себе повреждения.

Всего были госпитализированы шесть человек, включая подростка. Одного пострадавшего позже перевели на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

