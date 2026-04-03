Собянин объявил об открытии нового культурно-спортивного центра "Печатники"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На юго-востоке Москвы появился новый культурно-спортивный центр "Печатники", сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр отметил, что в Москве должно быть как можно больше мест, где жители смогут найти занятие по душе, развивать свои таланты, укреплять здоровье, отдыхать и интересно проводить время. Важно, чтобы все это располагалось максимально близко к дому и проходило в комфортных условиях, считает Собянин.

В новом центре на улице Полбина оборудованы:



трансформируемый концертный зал с выдвижными зрительскими местами;

спортивный зал с панорамным остеклением;

просторные холлы с интерактивными экранами;

гардероб, раздевалки и другие необходимые помещения.

Там будут проходить занятия по театральному, вокальному и изобразительному искусству, а также различные активности для участников программы "Московское долголетие".

В планах – организация концертов, театрализованных постановок, мастер-классов и конференций, проведение секций по акробатике, гимнастике и различным видам боевых искусств, а также тренировки по йоге, пилатесу, стретчингу и другим направлениям.

По словам Собянина, сегодня Печатники – один из крупнейших центров развития города, где реализуются масштабные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры и созданию высокотехнологичной промышленности.

"В район пришло наземное метро, появились современные московские городские вокзалы и новые маршруты городского транспорта", – добавил мэр.

В ближайшие годы там появится еще одна ветка подземки – Бирюлевская – со станцией "Курьяново". В составе Люблинско-Дмитровского радиуса также планируется построить станцию "Южный порт".

Вместе с тем в Печатниках обновили большое количество социальных объектов. Многое было сделано и для улучшения экологии.

Например, модернизировали Курьяновские очистные сооружения, что помогло свести к минимуму выбросы сероводорода. На месте бывшей свалки создали новый Парк технических видов спорта. Кроме того, комплексно благоустроили скверы вдоль улицы Кухмистерова, народный парк и набережную Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова.

