03 апреля, 13:46

Мэр Москвы

Собянин объявил об открытии нового культурно-спортивного центра "Печатники"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На юго-востоке Москвы появился новый культурно-спортивный центр "Печатники", сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр отметил, что в Москве должно быть как можно больше мест, где жители смогут найти занятие по душе, развивать свои таланты, укреплять здоровье, отдыхать и интересно проводить время. Важно, чтобы все это располагалось максимально близко к дому и проходило в комфортных условиях, считает Собянин.

В новом центре на улице Полбина оборудованы:

  • трансформируемый концертный зал с выдвижными зрительскими местами;
  • спортивный зал с панорамным остеклением;
  • просторные холлы с интерактивными экранами;
  • гардероб, раздевалки и другие необходимые помещения.

Там будут проходить занятия по театральному, вокальному и изобразительному искусству, а также различные активности для участников программы "Московское долголетие".

В планах – организация концертов, театрализованных постановок, мастер-классов и конференций, проведение секций по акробатике, гимнастике и различным видам боевых искусств, а также тренировки по йоге, пилатесу, стретчингу и другим направлениям.

По словам Собянина, сегодня Печатники – один из крупнейших центров развития города, где реализуются масштабные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры и созданию высокотехнологичной промышленности.

"В район пришло наземное метро, появились современные московские городские вокзалы и новые маршруты городского транспорта", – добавил мэр.

В ближайшие годы там появится еще одна ветка подземки – Бирюлевская – со станцией "Курьяново". В составе Люблинско-Дмитровского радиуса также планируется построить станцию "Южный порт".

Вместе с тем в Печатниках обновили большое количество социальных объектов. Многое было сделано и для улучшения экологии.

Например, модернизировали Курьяновские очистные сооружения, что помогло свести к минимуму выбросы сероводорода. На месте бывшей свалки создали новый Парк технических видов спорта. Кроме того, комплексно благоустроили скверы вдоль улицы Кухмистерова, народный парк и набережную Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова.

Ранее сообщалось, что в Москве при поддержке города открываются издательства детской литературы. Например, свое издательство "НеКнижка" открыла мать троих детей Диана Воробьева. С 2020 года она выпускает интерактивные книги с объемным пространством.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

