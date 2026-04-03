Весенний сезон конных прогулок открылся в музее-заповеднике "Коломенское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сезон весенних конных прогулок начался в столичном музее-заповеднике "Коломенское". Гостей приглашают прочувствовать атмосферу XVII века и стать аристократической особой, сообщила пресс-служба учреждения.

Посетители могут прокатиться по территории бывшей царской резиденции в конном экипаже и насладиться исторической атмосферой. Маршрут прогулок проходит у Дворца царя Алексея Михайловича, где для гостей подготовили детские мастер-классы и экскурсии.

Конный экипаж отправляется напротив крыльца Хором царя. Гости смогут увидеть архитектуру и живописные пейзажи музея-заповедника. Экипаж рассчитан на 8–10 человек.

Сеансы проходят с пятницы по воскресенье каждые 10 минут с 11:00 до 13:20 и с 14:30 до 16:50. Желающие также могут взять индивидуальные прогулки верхом. Подробности доступны на сайте музея-заповедника "Коломенское".

