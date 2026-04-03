03 апреля, 15:03

Происшествия

До 35 увеличилось число пострадавших в результате ЧП с поездом под Ульяновском

Фото: телеграм-канал "Алексей Русских"

До 35 увеличилось число пострадавших в результате ЧП с поездом под Ульяновском, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем канале в МАХ.

Эвакуированных пассажиров на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный встречали 2 специализированные бригады скорой помощи, включая педиатрическую. Тех, кто не получил ранений, отправили по маршруту следования поезда дополнительным составом.

При этом 18 человек были доставлены в больницы Ульяновска и Димитровграда, остальным оказана амбулаторная помощь.

"Двое из пострадавших – с сочетанными травмами. Остальные в состоянии легкой степени тяжести", – добавил губернатор.

Кроме того, медицинские специалисты осмотрели всех детей, находившихся в поезде в момент схода с рельсов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, есть небольшие ссадины и ушибы, однако госпитализация никому из них не понадобилась.

О сходе 7 вагонов пассажирского поезда № 302, следующего рейсом Челябинск – Москва, недалеко от станции Бряндино стало известно утром 3 апреля. Предварительно, причиной произошедшего стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Для устранения последствий катастрофы на место ЧП оперативно прибыли восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Кроме того, в работе были задействованы порядка 100 человек и 32 единицы специальной техники МЧС, а также 6 бригад скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

