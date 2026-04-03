До 35 увеличилось число пострадавших в результате ЧП с поездом под Ульяновском, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем канале в МАХ.

Эвакуированных пассажиров на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный встречали 2 специализированные бригады скорой помощи, включая педиатрическую. Тех, кто не получил ранений, отправили по маршруту следования поезда дополнительным составом.

При этом 18 человек были доставлены в больницы Ульяновска и Димитровграда, остальным оказана амбулаторная помощь.

"Двое из пострадавших – с сочетанными травмами. Остальные в состоянии легкой степени тяжести", – добавил губернатор.

Кроме того, медицинские специалисты осмотрели всех детей, находившихся в поезде в момент схода с рельсов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, есть небольшие ссадины и ушибы, однако госпитализация никому из них не понадобилась.

О сходе 7 вагонов пассажирского поезда № 302, следующего рейсом Челябинск – Москва, недалеко от станции Бряндино стало известно утром 3 апреля. Предварительно, причиной произошедшего стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Для устранения последствий катастрофы на место ЧП оперативно прибыли восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Кроме того, в работе были задействованы порядка 100 человек и 32 единицы специальной техники МЧС, а также 6 бригад скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.

