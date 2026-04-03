В Москве предотвращен теракт против руководителя правоохранительной системы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила теракт против высокопоставленного руководителя правоохранительной системы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Уточняется, что диверсия планировалась Службой безопасности Украины (СБУ). В рамках операции ФСБ обнаружила припаркованный возле входа в бизнес-центр электроскутер, в багажнике которого находилось мощное самодельное взрывное устройство. Его предполагалось взорвать дистанционно во время посещения здания руководителем правоохранительной системы.

Сотрудники ФСБ изъяли СВУ, состоящее из 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества и поражающих элементов в виде болтов и гаек. Служба уточнила, что оно управлялось при помощи Wi-Fi-реле системы "умный дом" и 4G-модема.

ФСБ добавила, что подобная тактика применялась при совершении диверсионно-террористического акта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник-майор Илья Поликарпов.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий ОПК в Подмосковье. Диверсию планировал реализовать россиянин, работавший на заводе и действовавший по заданию украинских спецслужб. Силовики попытались задержать преступника в момент изъятия у него самодельного взрывного устройства, однако он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.