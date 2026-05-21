21 мая, 18:20

Спорт

Российская теннисистка Приданкина вышла в основную сетку Roland Garros

Фото: Getty Images/Robert Prange

Российская теннисистка Елена Приданкина впервые вышла в основную сетку второго в сезоне турнира Большого шлема Roland Garros.

В финале квалификации спортсменка победила японку Химэно Сакацумэ. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1.

При этом Приданкина впервые примет участие в основной сетке турнира Большого шлема.

Кроме того, россиянка Мирра Андреева в первом круге Roland Garros встретится с француженкой Фионой Ферро. Также россиянка Екатерина Александрова на старте соревнования сыграет с Камилой Осорио из Колумбии, Людмила Самсонова – с Жиль Тайхман из Швейцарии, а Анна Калинская – с представительницей Франции Лоис Бауссон.

В свою очередь, Диана Шнайдер сыграет с Ренатой Сарасуа (Мексика), Анастасия Захарова – с Каролиной Муховой (Чехия), Оксана Селехметьева – с Мартой Костюк (Украина), Анна Блинкова – с Юлией Стародубцевой (Украина). Первые матчи пройдут 24 мая.

Ранее вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с Уимблдона из-за травмы. По словам спортсмена, восстановление идет хорошо, однако он еще не готов играть. Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема.

