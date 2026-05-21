Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 18:28

В мире
Главная / Новости /

KTLA: в США мужчина случайно купил чужой прах

В США мужчина случайно купил чужой прах

Фото: 123RF.com/daria171717

Житель Южной Калифорнии Марк Калберстон получил из Amazon урну, в которой находился прах незнакомца, сообщает KTLA.

В начале прошлого года умер дед Калберстона, и семья заказала в интернет-магазине несколько урн. Через несколько месяцев бабушка мужчины согласилась поместить прах покойного мужа в урну, но, открыв одну из купленных емкостей, обнаружила внутри чужой прах.

Тогда Калберстон связался с Amazon, однако, по его мнению, компания отреагировала на ситуацию слишком буднично: ему принесли извинения и предложили возврат средств, но не попытались разобраться в случившемся. Мужчина отказался от этого предложения, отметив, что хочет найти родственника человека, которому принадлежит обнаруженный прах.

"Я готов потратить время и силы, чтобы почтить память этого человека так, как он это заслуживает", – пояснил он.

Amazon, по словам Калберстона, предложил отвезти урну в местное похоронное бюро, но мужчине показалось, что это не решение проблемы, а попытка переложить ответственность на других. В настоящее время он продолжает поиски владельцев урны.

Ранее крематорий в Мексике в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе выдавал родственникам покойных чужой прах. По данным местной прокуратуры, заведение работало с похоронными агентствами, но не сжигало тела. Внутри был обнаружен 381 усопший.

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика