Крематорий в Мексике выдавал родственникам покойных чужой прах

Фото: 123RF/anolkil

В Мексике в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе крематорий выдавал родственникам покойных чужой прах. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету La Jornada.

Местная прокуратура уточнила, что заведение работало с похоронными агентствами, но не сжигало тела. Внутри был обнаружен 381 усопший.

Останки находились в старом здании, которое напоминает жилой дом, передают журналисты. Тела были сложены в пяти-шести комнатах.

По факту преступления задержаны владелец крематория и сотрудник. Кроме того, проверяются сотрудничавшие с заведением похоронные агентства.

Между тем владельцы похоронного бюро Return to Nature из штата Колорадо в США Джон и Кэри Холлфорды, которые хранили разлагающиеся тела и выдавали родственникам поддельный прах, признали себя виновными в обмане жертв. По словам стороны обвинения, в здании бюро были найдены останки 190 человек.

